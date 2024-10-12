Появилась сетка турнира ATP-250 в Алма-Аты, где сыграют Хачанов и Сафиуллин
Стала известна сетка турнира ATP-250 в Алматы, который пройдёт с 14 по 20 октября, где сыграют два российских теннисиста — 25-я ракетка мира Карен Хачанов и Роман Сафиуллин (69-й в рейтинге ATP).
Первые четыре сеяных игрока — Фрэнсис Тиафо (1), Алехандро Табило (2), Карен Хачанов (3) и Франсиско Серундоло (4) — начнут со второго круга. На старте соревнований Роман Сафиуллин сразится с французом с Адриано Маннарино.
Другие интересные встречи первого круга:
- Фабио Фоньини (Италия) — Отто Виртанен (Финляндия)
- Томаш Махач (Чехия) — Тимофей Скатов (Казахстан)
- Борна Чорич (Хорватия) — Фабиан Марожан (Венгрия)
Комментарии