Новак Джокович вышел как минимум в пять финалов на каждом из хардовых «тысячников»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел как минимум в пять финалов на каждом из хардовых турниров серии «Мастерс». Для этого достижения ему не хватало только ещё одного титульного матча в Шанхае. Однако сегодня, 12 октября, обыграв в полуфинале этого турнира Тейлора Фрица, серб вышел в пятый финал «Мастерса» в Шанхае. По этому показателю он обошёл экс первую ракетку мира британца Энди Маррея, который играл здесь в финалах четыре раза.

За титул чемпиона Джокович сыграет с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером, который в полуфинале обошёл чеха Томаша Махача. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.