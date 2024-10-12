Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович вышел как минимум в пять финалов на каждом из хардовых «тысячников»

Новак Джокович вышел как минимум в пять финалов на каждом из хардовых «тысячников»
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел как минимум в пять финалов на каждом из хардовых турниров серии «Мастерс». Для этого достижения ему не хватало только ещё одного титульного матча в Шанхае. Однако сегодня, 12 октября, обыграв в полуфинале этого турнира Тейлора Фрица, серб вышел в пятый финал «Мастерса» в Шанхае. По этому показателю он обошёл экс первую ракетку мира британца Энди Маррея, который играл здесь в финалах четыре раза.

За титул чемпиона Джокович сыграет с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером, который в полуфинале обошёл чеха Томаша Махача. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.

Материалы по теме
Только три теннисиста опережают Новака Джоковича по количеству финалов на турнирах ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android