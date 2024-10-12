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Синнер ответил, мог ли он предсказать все свои успехи этого года в начале сезона

Синнер ответил, мог ли он предсказать все свои успехи этого года в начале сезона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, мог ли он в начале сезона представить, чего сможет добиться за этот год.

«Нет, потому что, такое будущее нельзя предсказать. Конечно, я всегда стараюсь совершенствоваться как игрок. Для меня продолжение сезона также зависит от того, как я его начал. Знаете, если вы начнете сезон хорошо, как это сделал я, выиграв Австралию, то у вас будет гораздо больше уверенности на протяжении всего года.

Но, да, этот сезон складывается потрясающе. Я просто стараюсь в каждом матче, который я играю, пытаться найти какое-то решение. Вот и весь секрет. Я думаю, что в любом случае очень сложно предсказывать будущее. Поэтому я просто пытаюсь наслаждаться этим моментом, а также ежедневно совершенствоваться. Посмотрим, как все сложится", — сказал Синнер на пресс-конференции.

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