«Жизнь бросала мне вызов». Соболенко — об игре с китаянкой в финале домашнего турнира

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об игре с китаянкой — седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь — на домашнем турнире в Ухане.

«Знаете, в последнее время жизнь бросала мне вызов. Я играла с теннисистами из страны, где проводят турнир, начиная с Цинциннати. Так что я вроде уже готова к этому.

Конечно, очевидно, они будут поддерживать своего соотечественника больше, чем меня. Но я знаю, что здесь всё ещё есть люди, которые также хотят моей победы. На этом турнире я всё равно чувствую себя как дома. И даже если поддержки трибун не будет, у меня есть моя команда. Моя семья. И много людей, которые поддерживают меня по всему миру. Я просто сосредоточусь на этом», — сказала Соболенко на пресс-конференции.