Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание финального дня 13 октября
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13 октября состоится последний, седьмой, игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финального дня.
Теннис. WTA-1000, Ухань. Финал. Расписание последнего игрового дня (время — московское):
- 12:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5).
Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Действующей чемпионкой турнира в Ухане является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Она выигрывала его в 2018 и 2019 годах. С тех пор соревнования не проводились вплоть до текущего розыгрыша из-за пандемии коронавируса. Победительница завтрашнего матча заработает $ 3 221 715.
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