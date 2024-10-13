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Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание финального дня 13 октября

Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание финального дня 13 октября
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13 октября состоится последний, седьмой, игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финального дня.

Теннис. WTA-1000, Ухань. Финал. Расписание последнего игрового дня (время — московское):

Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Действующей чемпионкой турнира в Ухане является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Она выигрывала его в 2018 и 2019 годах. С тех пор соревнования не проводились вплоть до текущего розыгрыша из-за пандемии коронавируса. Победительница завтрашнего матча заработает $ 3 221 715.

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