Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание финального дня 13 октября

13 октября состоится последний, седьмой, игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финального дня.

Теннис. WTA-1000, Ухань. Финал. Расписание последнего игрового дня (время — московское):

12:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5).

Действующей чемпионкой турнира в Ухане является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Она выигрывала его в 2018 и 2019 годах. С тех пор соревнования не проводились вплоть до текущего розыгрыша из-за пандемии коронавируса. Победительница завтрашнего матча заработает $ 3 221 715.