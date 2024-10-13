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«Мастерс» в Шанхае: расписание финального дня 13 октября

«Мастерс» в Шанхае: расписание финального дня 13 октября
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13 октября состоится 11-й, последний, игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). По его итогам определится победитель соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Теннис. «Мастерс», Шанхай. Финал. Расписание 11-го игрового дня (время — московское):

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва. В этом году поляк не принимал участия на «Мастерсе» в Шанхае. Победитель завтрашнего матча заработает $ 8 995 555.

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