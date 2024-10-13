«Мастерс» в Шанхае: расписание финального дня 13 октября
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13 октября состоится 11-й, последний, игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). По его итогам определится победитель соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Теннис. «Мастерс», Шанхай. Финал. Расписание 11-го игрового дня (время — московское):
- 11:30. Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 4).
Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Новак Джокович
Н. Джокович
Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва. В этом году поляк не принимал участия на «Мастерсе» в Шанхае. Победитель завтрашнего матча заработает $ 8 995 555.
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