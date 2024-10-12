«Клоун. Забудем про него». Давыденко категорично высказался о карьере Ника Кирьоса

Бывший теннисист, экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко высказался о финалисте Уимблдона-2022 австралийском теннисисте Нике Кирьосе.

«Он переоценён прям вообще… Когда надо было играть, его зажимало. Короче, забудем про него», — сказал Давыденко в эфире BetBoom Tennis.

«Клоун, я соглашусь. Но он был безумно талантлив, одарённый. У него мощно летела подача, классный форхенд. Но, когда надо было выиграть крупный титул, это всё пропадало», — добавила Веснина.

29-летний Кирьос за два года сыграл всего один официальный матч. Спортсмена преследовали проблемы с коленом и запястьем, из-за которых он не мог выступать. Ранее Ник Кирьос заявлял, что завершит карьеру максимум через один-два года.