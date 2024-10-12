Веснина: получила 500 тысяч сообщений, когда в Пекине обыграла Машу Шарапову

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина вспомнила о победе над бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой.

«У меня была ситуация, когда я в Пекине обыграла Машу Шарапову, — 500 тыс. сообщений получила, 20 тыс. интервью дала. Вхожу в четвертьфинал, думаю: «Мастерс», я в такой форме». На следующий день выходишь и играешь абсолютно не так, как до этого. Ты весь как будто закончился. Тимя Бачински — хорошая теннисистка. Она в тот момент стояла в топ-20, но мне казалось, что, обыграв Шарапову, я должна её проходить и минимум в полуфинале быть», — рассказала Веснина в эфире BetBoom Tennis.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.