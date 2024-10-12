Светлана Кузнецова оценила фотосессию Чжэн Циньвэнь для обложки китайского Vogue

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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила фотосессию седьмой ракетки мира 21-летней китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь для обложки китайского Vogue, который выйдет в ноябре 2024 года.

«Китайский Vogue опубликовал полную съёмку с главной местной звездой тенниса Чжэн Циньвэнь. Очень ей идёт фэшн, приятная и эффектная девушка. И хорошая теннисистка», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

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Сегодня, 12 октября, Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) обыграла свою соотечественницу 51-ю ракетку мира Ван Синьюй. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

В матче за титул Циньвэнь сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча состоится в воскресенье, 13 октября.