Новак Джокович опубликовал пост по итогам победы в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в финал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (США).

«Шанхай, ты завладел моим сердцем. Неплохо для старика», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

В полуфинале турнира Новак Джокович обыграл седьмую ракетку мира Тейлора Фрица из США. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу сербского теннисиста.

Матч за титул между Синнером и Джоковичем состоится в воскресенье, 13 октября. Начало запланировано на 11:30 мск. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.