Новак Джокович опубликовал пост по итогам победы в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в финал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (США).
Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 14:10 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
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Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Шанхай, ты завладел моим сердцем. Неплохо для старика», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.
В полуфинале турнира Новак Джокович обыграл седьмую ракетку мира Тейлора Фрица из США. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу сербского теннисиста.
Матч за титул между Синнером и Джоковичем состоится в воскресенье, 13 октября. Начало запланировано на 11:30 мск. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.
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