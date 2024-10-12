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Кори Гауфф объяснила рекордное количество двойных ошибок в матче с Ариной Соболенко

Кори Гауфф объяснила рекордное количество двойных ошибок в матче с Ариной Соболенко
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала рекордное количество двойных ошибок (21) в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Ухане с белоруской Ариной Соболенко (6:1, 4:6, 4:6).

Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 4
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я работаю над обновлениями в подаче. Это было ожидаемо. У меня была только неделя, затем я сразу поехала в Пекин. Знала, что не всё будет получаться хорошо. Это движение вперёд. В процессе случаются и хорошие, и плохие моменты. В Пекине я привыкла к тренировкам в перерывах между играми, а в Ухане матчи идут каждый день», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Гауфф совершила наибольшее количество двойных ошибок в матче основной сетки турниров WTA в 2024 году. Напомним, Соболенко несколько лет назад также испытывала подобные проблемы на подаче. С 2018-го по 2021-й она входила в топ-5 сезона по количеству двойных ошибок (в 2020-2021 годах — лидер по этому показателю). В матче с Гауфф на счету белоруски всего две двойные ошибки.

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