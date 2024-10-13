Янник Синнер попытался предсказать результат финала против Новака Джоковича в Шанхае

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о будущем финале турнира категории «Мастерс» в Шанхае, где он встретится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Если это Новак, то у нас как всегда будет очень тяжёлый матч, как и в прошлом. Это был очень сложный турнир. И игра в финале — одно из самых больших испытаний, с которыми мы сталкиваемся в нашем виде спорта. Так что в целом я уже счастлив, что могу сыграть против него в финале. Это в любом случае будет особенный матч. Но посмотрим, как все сложится. Сам результат, конечно, очень трудно предсказать», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, финал между сербом и итальянцем состоится сегодня, 13 октября, в 11:30 мск.