Новак Джокович не считает себя фаворитом в матче за титул «Мастерса» с Янником Синнером

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от финала турнира категории «Мастерс» в Шанхае (США), в котором он встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.

«Я не являюсь фаворитом. Надеюсь, смогу выйти на корт достаточно свежим и достойно проведу длительный поединок. Что нужно сделать для победы? Этим делиться я не буду. Он в отличной форме, он лучший в мире. Его очень сложно обыграть, особенно на харде. Синнер знает мою игру, а я — его. Мы не встречались с Australian Open. Для победы мне нужно будет показать свой лучший теннис», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Матч за титул между Синнером и Джоковичем состоится сегодня, 13 октября. Начало запланировано на 11:30 мск. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.