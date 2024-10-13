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Новак Джокович не считает себя фаворитом в матче за титул «Мастерса» с Янником Синнером

Новак Джокович не считает себя фаворитом в матче за титул «Мастерса» с Янником Синнером
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от финала турнира категории «Мастерс» в Шанхае (США), в котором он встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я не являюсь фаворитом. Надеюсь, смогу выйти на корт достаточно свежим и достойно проведу длительный поединок. Что нужно сделать для победы? Этим делиться я не буду. Он в отличной форме, он лучший в мире. Его очень сложно обыграть, особенно на харде. Синнер знает мою игру, а я — его. Мы не встречались с Australian Open. Для победы мне нужно будет показать свой лучший теннис», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Матч за титул между Синнером и Джоковичем состоится сегодня, 13 октября. Начало запланировано на 11:30 мск. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.

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