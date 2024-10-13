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Даниил Медведев посетил бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым

Даниил Медведев посетил бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым
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Российский теннисист Даниил Медведев посетил бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом, где сошлись россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Большой вечер профессионального бокса проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

На момент написания новости проходит восьмой раунд.

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, ранее Бетербиев все 20 профессиональных поединков завершил досрочными победами, он владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF.

Бивол также непобеждённый боксёр и выиграл 23 боя (12 – нокаутом), в его активе титулы WBA Super и IBO. На кону также будет стоять пояс The Ring.

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