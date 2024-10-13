Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 12:00

Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 12:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится матч финала, в котором встретятся вторая ракетка мира и первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая в мировом рейтинге американка Чжэн Циньвэнь (пятый посев на турнире). Встреча начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Соболенко. Она выиграла в прошлом году в четвертьфинале US Open (6:1, 6:4), а также в нынешнем сезоне в финале Australian Open — 2024 (6:3, 6:2) и в четвертьфинале US Open — 2024 (6:1, 6:2).

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Календарь WTA-1000 в Ухане
Турнирная сетка WTA-1000 в Ухане
Материалы по теме
«Вероятность 50 на 50». Циньвэнь высказалась о будущем финале с Соболенко в Ухане

Теннис: главные события 2024 года:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android