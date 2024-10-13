Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 12:00

Сегодня, 13 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится матч финала, в котором встретятся вторая ракетка мира и первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая в мировом рейтинге американка Чжэн Циньвэнь (пятый посев на турнире). Встреча начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Соболенко. Она выиграла в прошлом году в четвертьфинале US Open (6:1, 6:4), а также в нынешнем сезоне в финале Australian Open — 2024 (6:3, 6:2) и в четвертьфинале US Open — 2024 (6:1, 6:2).
Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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