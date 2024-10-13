Янник Синнер — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:30

Сегодня, 13 октября, на мужском хардовом турнире в китайском Шанхае состоится матч финала, в котором встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и четвёртая ракетка в мировом рейтинге серб Новак Джокович. Встреча начнётся не ранее 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч 4-3 в пользу Новака Джоковича. Три из четырёх последних матчей между игроками выиграл Синнер. В полуфинале итальянец одолел Томаша Махача (6:4, 7:5), а серб оказался сильнее Тейлора Фрица — 6:4, 7:6(8:6).

В случае победы над итальянцем Джокович выиграет 100-й титул на турнирах ATP.