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Янник Синнер — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:30

Янник Синнер — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:30
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Сегодня, 13 октября, на мужском хардовом турнире в китайском Шанхае состоится матч финала, в котором встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и четвёртая ракетка в мировом рейтинге серб Новак Джокович. Встреча начнётся не ранее 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Счёт личных встреч 4-3 в пользу Новака Джоковича. Три из четырёх последних матчей между игроками выиграл Синнер. В полуфинале итальянец одолел Томаша Махача (6:4, 7:5), а серб оказался сильнее Тейлора Фрица — 6:4, 7:6(8:6).

В случае победы над итальянцем Джокович выиграет 100-й титул на турнирах ATP.

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