Аслан Карацев вышел в финал квалификации турнира в Алма-Ате

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг квалификации турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В первом круге предварительного этапа он обыграл представителя Австрии

Филипа Мисолича (243-й в мировом рейтинге) со счётом 6:2, 7:5.

В рамках встречи Аслан Карацев девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Соперником Карацева в матче за выход в основную сетку турнира в Казахстане станет победитель матча между норвежским теннисистом чемпионом юниорского Уимблдона-2024 Николаем Будков-Кьяером и испанцем Алехандро Моро Каньясом.