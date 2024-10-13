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Аслан Карацев вышел в финал квалификации турнира в Алма-Ате

Аслан Карацев вышел в финал квалификации турнира в Алма-Ате
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг квалификации турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В первом круге предварительного этапа он обыграл представителя Австрии
Филипа Мисолича (243-й в мировом рейтинге) со счётом 6:2, 7:5.

В рамках встречи Аслан Карацев девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Соперником Карацева в матче за выход в основную сетку турнира в Казахстане станет победитель матча между норвежским теннисистом чемпионом юниорского Уимблдона-2024 Николаем Будков-Кьяером и испанцем Алехандро Моро Каньясом.

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