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Стала известна сетка турнира WTA-500 в Нинбо, где сыграют шесть россиянок

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Нинбо, где сыграют шесть россиянок
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Стала известна сетка турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай), который пройдёт с 14 по 20 октября. Там сыграют шесть российских теннисисток.

Фото: Сетка турнира в Нинбо

В первом круге соревнований Диана Шнайдер сыграет с испанкой Паулой Бадосой (восьмая сеяная), Анна Калинская (7) сразится с соотечественницей Анастасией Потаповой. Дарья Касаткина (5), Мирра Андреева и Екатерина Александрова узнают своих соперниц после завершения квалификации.

В Нинбо сыграют несколько представительниц топ-10 мирового рейтинга — итальянка Жасмин Паолини, китаянка Чжэн Циньвэнь, американка Эмма Наварро и чешка Барбора Крейчикова. Все они пропустят первый круг за счёт высокого посева.

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