Стала известна сетка турнира в Алма-Ате, где сыграют Карен Хачанов и Роман Сафиуллин

Стала известна сетка турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 14 по 20 октября. В нём примут участие российские теннисисты 25-я ракетка мира Карен Хачанов, который пропустил матч первого круга из-за высокого рейтинга, и 69-я ракетка мира Роман Сафиуллин. Алибек Качмазов и Аслан Карацев начнут турнир с квалификации.

Наиболее интересные матчи 1/16 финала турнира в Алма-Ате:

Роман Сафиуллин (Россия) - Адриан Маннарино (Франция).

Томаш Махач (Чехия) - Тимофей Скатов (Казахстан).

Фабио Фоньини (Италия) — Отто Виртанен (Финляндия).

Александр Шевченко (Казахстан) — победитель квалификации (Q).

Чжан Чжичжень (Китай) - победитель квалификации (Q).

Также в соревнованиях примут участие такие известные теннисисты, как Фрэнсис Тиафо (17-я ракетка мира, США), Франсиско Серундоло (31, Аргентина), Алехандро Табило (23, Чили). Все они начнут турнир со второго круга.