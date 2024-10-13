Стала известна сетка турнира WTA-250 в Осаке, где сыграют Кудерметова и Андреева

Стала известна сетка турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония), который пройдёт с 14 по 20 октября. Там сыграют две российские теннисистки.

В первом круге соревнований Вероника Кудерметова сыграет с американкой Кэти Волынец. Эрика Андреева сразится с седьмой сеяной турнира француженкой Диан Парри. В Осаке сыграют две победительницы турниров «Большого шлема» — американка Софья Кенин и канадка Бьянка Андрееску, они обе получили уайлд-кард в основную сетку.

В 2023 году турнир в Осаке выиграла американская теннисистка Эшлин Крюгер. В финале она обыграла представительницу Китая Чжу Линь со счётом 6:3, 7:6 (8:6).