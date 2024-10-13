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Прошла жеребьёвка турнира ATP-250 в Стокгольме, где сыграют Андрей Рублёв и Павел Котов

Прошла жеребьёвка турнира ATP-250 в Стокгольме, где сыграют Андрей Рублёв и Павел Котов
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Стала известна сетка турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 14 по 20 октября. Там сыграют два российских теннисиста.

В первом круге соревнований Павел Котов сыграет с седьмым сеяным турнира нидерландцем Таллоном Грикспором. Андрей Рублёв, будучи первым сеяным, пропускает первый круг. Во втором он сразится с победителем матча Лео Борг (Швеция) — Александр Мюллер (Франция). Напомним, Рублёв получил уайлд-кард в основную сетку несколько дней назад.

Сетка турнира ATP-250 в Стокгольме

В 2023 году на соревнованиях в Стокгольме победил француз Гаэль Монфис. В финале он одолел Павла Котова со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.

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