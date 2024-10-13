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Янник Синнер — Новак Джокович: история личных встреч перед финалом «Мастерса» в Шанхае

Янник Синнер — Новак Джокович: история личных встреч перед финалом «Мастерса» в Шанхае
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Сегодня, 13 октября, состоится финальный матч на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай), в котором встретятся лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер и четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович. Игра начнётся не ранее 11:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между представителем Италии и теннисистом из Сербии.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Синнер и Джокович провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4:3 в пользу немца.

  • 14.04.2021. Монте-Карло, грунт, 1/16 финала. Джокович — Синнер — 6:4, 6:2.
  • 05.07.2022. Уимблдон, трава, 1/4 финала. Джокович — Синнер — 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.
  • 14.07.2023. Уимблдон, трава, 1/2 финала. Джокович — Синнер — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
  • 14.11.2023. Итоговый турнир, хард, групповой этап. Синнер — Джокович — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).
  • 19.11.2023. Итоговый турнир, хард, финал. Джокович — Синнер — 6:3, 6:3.
  • 25.11.2023. Кубок Дэвиса, хард, 1/2 финала. Синнер — Джокович — 6:2, 2:6, 7:5.
  • 26.01.2024. Australian Open, хард, 1/2 финала. Синнер — Джокович — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.
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