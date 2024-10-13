Янник Синнер — Новак Джокович: история личных встреч перед финалом «Мастерса» в Шанхае

Сегодня, 13 октября, состоится финальный матч на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай), в котором встретятся лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер и четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович. Игра начнётся не ранее 11:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между представителем Италии и теннисистом из Сербии.

Синнер и Джокович провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4:3 в пользу немца.