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Ирина Хромачёва и Анна Данилина стали чемпионками парного турнира WTA-1000 в Ухане

Ирина Хромачёва и Анна Данилина стали чемпионками парного турнира WTA-1000 в Ухане
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Казахстана Анна Данилина стали победительницами турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде. В финальном матче они в двух сетах обыграли американский дуэт Джессика Пегула/Айша Мухаммад — 6:3, 7:6 (8:6).

Ухань — парный разряд. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
3 		6 6
         
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
А. Мухаммад Д. Пегула

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Российско-казахстанский дуэт два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету их соперниц ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Это третий совместный титул Хромачёвой и Данилиной на турнирах WTA в парном разряде. Обе теннисистки впервые выиграли парные соревнования категории WTA-1000.

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