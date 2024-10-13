Ирина Хромачёва и Анна Данилина стали чемпионками парного турнира WTA-1000 в Ухане

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Казахстана Анна Данилина стали победительницами турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде. В финальном матче они в двух сетах обыграли американский дуэт Джессика Пегула/Айша Мухаммад — 6:3, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Российско-казахстанский дуэт два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету их соперниц ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Это третий совместный титул Хромачёвой и Данилиной на турнирах WTA в парном разряде. Обе теннисистки впервые выиграли парные соревнования категории WTA-1000.