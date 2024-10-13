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Прошла жеребьёвка турнира ATP-250 в Антверпене, где сыграют Циципас и де Минор

Прошла жеребьёвка турнира ATP-250 в Антверпене, где сыграют Циципас и де Минор
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Стала известна сетка турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), который пройдёт с 14 по 20 октября. Российские теннисисты там не сыграют.

На турнире примут участие 11-я и 12-я ракетки мира австралийский теннисист Алекс де Минор и представитель Греции Стефанос Циципас соответственно. Они вступят в борьбу за трофей со второго круга.

Сетка турнира ATP-250 в Антверпене

Призовой фонд турнира составляет € 690 135. В 2023 году на соревнованиях в Антверпене победил Александр Бублик из Казахстана. В финале он обыграл французского теннисиста Артюра Фиса со счётом 6:4, 6:4. Оба прошлогодних финалиста не приедут на турнир в 2024 году.

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