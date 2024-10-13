«Привет, Эр-Рияд!» Даниил Медведев прибыл в Саудовскую Аравию для участия в Six Kings Slam

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где примет участие в выставочном турнире Six Kings Slam. Он уже посетил бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, где сошлись россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.

«Здравствуй, Эр-Рияд!» — написал россиянин на своей странице в социальной сети.

Six Kings Slam пройдёт с 16 по 19 октября. Кроме Медведева, в турнире примут участие первая ракетка мира Янник Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.