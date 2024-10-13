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Новак Джокович: это судьба — бороться за 100-й титул именно в Китае

Новак Джокович: это судьба — бороться за 100-й титул именно в Китае
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о поддержке болельщиков в Китае. Сегодня, 13 октября, он сыграет в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) с итальянцем Янником Синнером.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
1-й сет
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Кажется, что это судьба — бороться за 100-й титул в Китае, в месте, где я имел большой успех в прошлом, где у меня огромная поддержка. И очень благодарен, особенно сегодня вечером (во время полуфинала. — Прим. «Чемпионата»), атмосфера была невероятная. Люди поддерживали меня на протяжении всего матча. Здорово играть в такой атмосфере, это меня заводит и мотивирует играть ещё усерднее», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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