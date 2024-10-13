«В первом сете она меня сокрушила». Арина Соболенко — о полуфинале с Гауфф в Ухане

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф (1:6, 6:4, 6:4) в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).
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«В первом сете Кори просто сокрушила меня. Что бы она ни делала, всё у неё получалось на ура. Всё было очень агрессивно. У меня было не так много возможностей. Во втором сете она немного снизила скорость. Я смогла вмешаться в ход игры и оказать на неё сильное давление. Я играла у сетки, набирала там очки, стараясь оказывать на неё ещё большее давление. Да, я думаю, это был просто вопрос того, кто первый пойдёт в атаку, тот и будет контролировать ситуацию. Думаю, именно это изменилось во втором сете. Так было и в третьем сете», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
В финале соревнований в Ухане Арина Соболенко встретится с представительницей Китая седьмой ракеткой мира Чжан Циньвэнь.
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