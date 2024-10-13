Новак Джокович: надеюсь, что влияю на всех детей позитивно, служу хорошим примером

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что за него болеет много детей во время турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Надеюсь, что влияю на них позитивно, служу хорошим примером и вдохновением для них во всём, что они делают в жизни. Быть хорошими людьми, добрыми, преданными, стремиться быть лучшими версиями себя и наслаждаться жизнью. Если они любят теннис, конечно, для меня это даже лучше, потому что как теннисист я хочу видеть больше детей на теннисных кортах как в качестве болельщиков, так и в качестве игроков», — сказал Джокович на пресс-конференции.