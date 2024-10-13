«Сначала это было технической ошибкой». Соболенко — о причинах своих проблем на подаче

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о причинах проблем с подачей, которые были у неё несколько лет назад.

«Ну, я бы сказала, что сначала это было технической проблемой. Но потом, когда ты подаёшь так много двойных ошибок, ты стоишь и думаешь: «Это снова произойдёт или я смогу подать этот мяч?» Затем это стало психологической проблемой. Тогда тебе просто приходится иметь дело и с тем, и с другим, что действительно сложно. Ты должен быть достаточно психологически сильным, чтобы преодолеть это. Я начинала выправлять свою подачу с помощью биомеханики и верила в то, что моя подача вернётся. Просто продолжала работать над подачей. Иногда продолжала допускать двойные ошибки, но уже не думая, повторится это снова или нет. Это долгий процесс. Я всё еще прохожу через это. Но, да, причины и в технике, и в психологии», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

С 2018 по 2021 год белоруска входила в топ-5 сезона по количеству двойных ошибок (2020-2021 — лидер по этому показателю). В полуфинальном матче с Гауфф на турнире в Ухане на её счету всего две двойные ошибки против 21 у американки.