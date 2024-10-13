Дядя Надаля: Серена Уильямс и Мария Шарапова заработали больше Рафы, и они это заслужили

Тони Надаль, дядя 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, заявил, что для его племянника не имели значения призовые деньги, а также сравнил его доход с теннисистками Сереной Уильямс и Марией Шараповой.

«Для таких игроков, как Алькарас, Синнер, Рафа или Федерер, призовые не имеют значения, потому что у них есть большой доход за пределами тенниса. Мой племянник никогда не задумывался о том, сколько денег он заработал на турнирах. Однажды в Австралии он должен был играть в паре с Томми Робредо и хотел сняться. Ему сказали, что за это ему много заплатят, но он всё равно снялся.

Серена Уильямс и Мария Шарапова заработали больше, чем Рафаэль, и они это заслужили, потому что они генерировали доход. Я предпочитаю смотреть женский теннис, потому что в мужском теннисе ничего не вижу. Мне нравятся долгие розыгрыши», — приводит слова Тони Надаля Marca.