«Я не буду есть курицу». Арина Соболенко назвала любимое блюдо из китайской кухни

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о любимом блюде из китайской кухни.

— Мы знаем, что вам нравится китайский жареный рис. У китайского жареного риса много вкусов: сладкий, острый, с курицей и говядиной. У вас есть любимый?

— Острая курица, да. Острая курица. Это моё любимое блюдо. Ты хочешь приготовить что-нибудь к моему ужину, чтобы я не смогла играть с Чжэн Циньвэнь (смеётся)? Ладно, я не буду есть курицу (смеётся), — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Сегодня, 13 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится финальный матч, в котором встретятся вторая ракетка мира и первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая в мировом рейтинге китаянка Чжэн Циньвэнь.