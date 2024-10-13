«Я не буду есть курицу». Арина Соболенко назвала любимое блюдо из китайской кухни

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о любимом блюде из китайской кухни.
— Мы знаем, что вам нравится китайский жареный рис. У китайского жареного риса много вкусов: сладкий, острый, с курицей и говядиной. У вас есть любимый?
— Острая курица, да. Острая курица. Это моё любимое блюдо. Ты хочешь приготовить что-нибудь к моему ужину, чтобы я не смогла играть с Чжэн Циньвэнь (смеётся)? Ладно, я не буду есть курицу (смеётся), — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Сегодня, 13 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится финальный матч, в котором встретятся вторая ракетка мира и первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая в мировом рейтинге китаянка Чжэн Циньвэнь.
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