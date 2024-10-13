Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я не буду есть курицу». Арина Соболенко назвала любимое блюдо из китайской кухни

«Я не буду есть курицу». Арина Соболенко назвала любимое блюдо из китайской кухни
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о любимом блюде из китайской кухни.

— Мы знаем, что вам нравится китайский жареный рис. У китайского жареного риса много вкусов: сладкий, острый, с курицей и говядиной. У вас есть любимый?

— Острая курица, да. Острая курица. Это моё любимое блюдо. Ты хочешь приготовить что-нибудь к моему ужину, чтобы я не смогла играть с Чжэн Циньвэнь (смеётся)? Ладно, я не буду есть курицу (смеётся), — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Сегодня, 13 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится финальный матч, в котором встретятся вторая ракетка мира и первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая в мировом рейтинге китаянка Чжэн Циньвэнь.

Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Материалы по теме
Фото
«Кто любит поесть...» Мария Шарапова показала изысканное блюдо из своего рациона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android