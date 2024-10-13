Даниил Медведев сразился с 10 болбоями и болгёрл в Шанхае

Пресс-служба турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китая) опубликовала видео, на котором пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет в теннис с болбоями и болгёрл. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеороликом.

«Победитель турнира «Большого шлема» Даниил Медведев играет левой рукой против 10 детей», — подписала видео пресс-служба турнира в своём официальном аккаунте в соцсетях.

Напомним, российский теннисист закончил выступления в Шанхае на стадии 1/4 финала, в котором он уступил лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру — 1:6, 4:6. В данный момент Медведев находится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где примет участие в выставочном турнире Six Kings Slam.