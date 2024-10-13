Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Несколько игроков поблагодарили Зендаю за то, что она сделала теннис сексуальным

Несколько игроков поблагодарили Зендаю за то, что она сделала теннис сексуальным
Аудио-версия:
Комментарии

Американская актриса и певица Зендая рассказала, что теннисисты поблагодарили её за то, что она сделала теннис сексуальным после съёмок в фильме «Претенденты».

«Несколько игроков говорили мне: «Спасибо, что делаете теннис сексуальным» или «делаете теннис крутым». А я думала, что теннис всегда был крутым и сексуальным, но я приму это. Сейчас многие пытаются заняться теннисом, так что я думаю, что это весело», — приводит слова актрисы EW.

В фильме «Претенденты» режиссёра Луки Гуаданьино, который вышел в апреле 2024 года, Зендая играет профессиональную теннисистку, которая оказывается втянута в любовный треугольник с коллегами по теннису и лучшими друзьями. В фильме есть несколько интимных моментов между персонажами — в частности, сцена, где троица целуется в гостиничном номере.

Материалы по теме
Арина Соболенко поделилась фото с возлюбленным на берегу моря
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android