Несколько игроков поблагодарили Зендаю за то, что она сделала теннис сексуальным

Американская актриса и певица Зендая рассказала, что теннисисты поблагодарили её за то, что она сделала теннис сексуальным после съёмок в фильме «Претенденты».

«Несколько игроков говорили мне: «Спасибо, что делаете теннис сексуальным» или «делаете теннис крутым». А я думала, что теннис всегда был крутым и сексуальным, но я приму это. Сейчас многие пытаются заняться теннисом, так что я думаю, что это весело», — приводит слова актрисы EW.

В фильме «Претенденты» режиссёра Луки Гуаданьино, который вышел в апреле 2024 года, Зендая играет профессиональную теннисистку, которая оказывается втянута в любовный треугольник с коллегами по теннису и лучшими друзьями. В фильме есть несколько интимных моментов между персонажами — в частности, сцена, где троица целуется в гостиничном номере.