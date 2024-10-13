Янник Синнер — Новак Джокович: итальянец выиграл первый сет в финале «Мастерса» в Шанхае

В эти минуты проходит финальный матч на турнире серии «Мастерс» с Шанхае (Китай). Титул разыгрывают лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый сет поединка остался за Синнером со счётом 7:6 (7:4).

Счёт личных встреч — 4-3 в пользу Джоковича (1-3 на харде). Новак выиграл первые три матча, включая победу с 0:2 по сетам в четвертьфинале Уимблдона-2022, затем они обменялись победами по ходу Итогового чемпионата — 2023 (серб уступил в группе, но был сильнее в финале), после чего Янник взял верх в важнейшем матче Кубка Дэвиса — 2023 и в полуфинале Australian Open — 2024.