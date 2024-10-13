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Янник Синнер — Новак Джокович: итальянец выиграл первый сет в финале «Мастерса» в Шанхае

Янник Синнер — Новак Джокович: итальянец выиграл первый сет в финале «Мастерса» в Шанхае
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В эти минуты проходит финальный матч на турнире серии «Мастерс» с Шанхае (Китай). Титул разыгрывают лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый сет поединка остался за Синнером со счётом 7:6 (7:4).

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		5
6 4 		2
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Счёт личных встреч — 4-3 в пользу Джоковича (1-3 на харде). Новак выиграл первые три матча, включая победу с 0:2 по сетам в четвертьфинале Уимблдона-2022, затем они обменялись победами по ходу Итогового чемпионата — 2023 (серб уступил в группе, но был сильнее в финале), после чего Янник взял верх в важнейшем матче Кубка Дэвиса — 2023 и в полуфинале Australian Open — 2024.

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