Карлос Алькарас присутствует на финале «Мастерса» в Шанхае между Синнером и Джоковичем

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас присутствует на финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который проходит в эти минуты. Титул разыгрывают лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Новак Джокович в финале «Мастерса» в Шанхае.

Фото: Кадр из трансляции

В Шанхае Алькарас проиграл на стадии четвертьфинала. Его одолел 33-й номер рейтинга ATP чешский теннисист Томаш Махач со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

Напомним, Джокович ведёт борьбу за 100-й титул на турнирах ATP в карьере. Синнер гарантировал себе первое место в рейтинге до конца 2024 года после выхода в финал.