Карлос Алькарас присутствует на финале «Мастерса» в Шанхае между Синнером и Джоковичем
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас присутствует на финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который проходит в эти минуты. Титул разыгрывают лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Новак Джокович в финале «Мастерса» в Шанхае.
Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
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|5
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|2
Новак Джокович
Н. Джокович
Фото: Кадр из трансляции
В Шанхае Алькарас проиграл на стадии четвертьфинала. Его одолел 33-й номер рейтинга ATP чешский теннисист Томаш Махач со счётом 7:6 (7:5), 7:5.
Напомним, Джокович ведёт борьбу за 100-й титул на турнирах ATP в карьере. Синнер гарантировал себе первое место в рейтинге до конца 2024 года после выхода в финал.
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