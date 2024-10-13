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Карлос Алькарас присутствует на финале «Мастерса» в Шанхае между Синнером и Джоковичем

Карлос Алькарас присутствует на финале «Мастерса» в Шанхае между Синнером и Джоковичем
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас присутствует на финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который проходит в эти минуты. Титул разыгрывают лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Новак Джокович в финале «Мастерса» в Шанхае.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		5
6 4 		2
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Фото: Кадр из трансляции

В Шанхае Алькарас проиграл на стадии четвертьфинала. Его одолел 33-й номер рейтинга ATP чешский теннисист Томаш Махач со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

Напомним, Джокович ведёт борьбу за 100-й титул на турнирах ATP в карьере. Синнер гарантировал себе первое место в рейтинге до конца 2024 года после выхода в финал.

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