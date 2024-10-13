Алибек Качмазов вышел в финал квалификации турнира в Алма-Ате на отказе соперника

Российский теннисист 195-я ракетка мира Алибек Качмазов вышел во второй круг квалификации турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) на отказе американца Максима Кресси из США, занимающего 213-ю строчку в мировом рейтинге — 4:6, 6:3, 2:0, отказ.

Ранее российский теннисист Аслан Карацев вышел в финальный раунд квалификации турнира в Казахстане, обыграв в предварительном этапе представителя Австрии Филипа Мисолича (243-й в мировом рейтинге) со счётом 6:2, 7:5.

В матче за выход в основную сетку соревнований в Алма-Ате Качмазов сыграет со 103-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Михаилом Кукушкиным.