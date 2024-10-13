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В финале «Мастерса» в Шанхае в 4-й раз в истории турнира играют два победителя ТБШ

В финале «Мастерса» в Шанхае в 4-й раз в истории турнира играют два победителя ТБШ
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Финал «Мастерса» в Шанхае (Китай) — четвёртый в истории соревнований, в котором играют чемпионы турниров «Большого шлема». В матче за титул в 2024 году сошлись 24-кратный победитель ТБШ серб Новак Джокович и чемпион Australian Open — 2024 и US Open — 2024 итальянец Янник Синнер.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		5
6 4 		2
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Последний раз на «Мастерсе» в Шанхае два победителя турниров «Большого шлема» играли в финале в 2017 году. Тогда в матче за титул сошлись швейцарский теннисист Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль (6:4, 6:3).

Напомним, Джокович ведёт борьбу за 100-й титул на турнирах ATP в карьере. Синнер гарантировал себе первое место в рейтинге до конца 2024 года после выхода в финал.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Новак Джокович.

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