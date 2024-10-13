Николай Давыденко — о Роджере Федерере: засранец. Сломал мою жизнь

Бывший теннисист, экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко забавно высказался о 20-кратном победителе турниров «Большого шлема» швейцарце Роджере Федерере.

«Вот он, засранец. Сколько меня обыграл? Раз 14. Сломал мою жизнь в полуфиналах турниров «Большого шлема». Я уверенно чувствовал [себя], такой, ну сейчас-сейчас. Ага, сейчас», — сказал Давыденко в эфире BetBoom Tennis.

В эти минуты Давыденко комментирует финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Титул разыгрывают лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович. На матче присутствует Роджер Федерер.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча.