Николай Давыденко — о Роджере Федерере: засранец. Сломал мою жизнь
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Бывший теннисист, экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко забавно высказался о 20-кратном победителе турниров «Большого шлема» швейцарце Роджере Федерере.
«Вот он, засранец. Сколько меня обыграл? Раз 14. Сломал мою жизнь в полуфиналах турниров «Большого шлема». Я уверенно чувствовал [себя], такой, ну сейчас-сейчас. Ага, сейчас», — сказал Давыденко в эфире BetBoom Tennis.
В эти минуты Давыденко комментирует финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Титул разыгрывают лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович. На матче присутствует Роджер Федерер.
Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|2
Новак Джокович
Н. Джокович
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча.
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