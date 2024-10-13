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«Я люблю cвоего мужа...» Болельщица принесла забавный баннер на матч Синнера и Джоковича

«Я люблю cвоего мужа...» Болельщица принесла забавный баннер на матч Синнера и Джоковича
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Азиатская болельщица принесла забавный баннер на финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), в котором встречаются лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер и четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		5
6 4 		2
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

На плакате фанатки написано: «Я люблю своего мужа (это слово зачёркнуто) Синнера». Тем самым болельщица, предположительно, пошутила, что любит Янника больше собственного мужа.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Янник Синнер находится в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской. Они подтвердили свою связь в мае этого года. В последнее время ходили слухи об их помолвке, которые оба спортсмена опровергли.

Первый сет поединка за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае остался за Синнером — 7:6 (7:4).

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