«Я люблю cвоего мужа...» Болельщица принесла забавный баннер на матч Синнера и Джоковича

Азиатская болельщица принесла забавный баннер на финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), в котором встречаются лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер и четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На плакате фанатки написано: «Я люблю своего мужа (это слово зачёркнуто) Синнера». Тем самым болельщица, предположительно, пошутила, что любит Янника больше собственного мужа.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Янник Синнер находится в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской. Они подтвердили свою связь в мае этого года. В последнее время ходили слухи об их помолвке, которые оба спортсмена опровергли.

Первый сет поединка за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае остался за Синнером — 7:6 (7:4).