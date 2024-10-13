«Я люблю cвоего мужа...» Болельщица принесла забавный баннер на матч Синнера и Джоковича

Азиатская болельщица принесла забавный баннер на финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), в котором встречаются лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер и четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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На плакате фанатки написано: «Я люблю своего мужа (это слово зачёркнуто) Синнера». Тем самым болельщица, предположительно, пошутила, что любит Янника больше собственного мужа.
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, Янник Синнер находится в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской. Они подтвердили свою связь в мае этого года. В последнее время ходили слухи об их помолвке, которые оба спортсмена опровергли.
Первый сет поединка за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае остался за Синнером — 7:6 (7:4).
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