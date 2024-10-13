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Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: белоруска выиграла первый сет финала в Ухане

Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: белоруска выиграла первый сет финала в Ухане
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В эти минуты на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане проходит финальный матч, в котором встречаются вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая в мировом рейтинге китаянка Чжэн Циньвэнь. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:15 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		2
3 		3
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

При счёте 3:2 Соболенко взяла подачу соперницы и довела первый сет до победы — 6:3.

Счёт личных встреч: 3-0 в пользу белорусской теннисистки. Она выиграла в прошлом году в четвертьфинале US Open (6:1, 6:4), а также в нынешнем сезоне в финале Australian Open — 2024 (6:3, 6:2) и в четвертьфинале US Open — 2024 (6:1, 6:2).

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей двух последних турниров, которые проходили в Ухане в 2018 и 2019 годах, является Арина Соболенко.

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