Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: китаянка сравняла счёт по сетам в финале турнира в Ухане

В эти минуты на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане проходит финальный матч, в котором встречаются вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая в мировом рейтинге китаянка Чжэн Циньвэнь. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Китаянка выиграла второй сет (7:5) и сравняла счёт по партиям.
Счёт личных встреч: 3-0 в пользу белорусской теннисистки. Она выиграла в прошлом году в четвертьфинале US Open (6:1, 6:4), а также в нынешнем сезоне в финале Australian Open — 2024 (6:3, 6:2) и в четвертьфинале US Open — 2024 (6:1, 6:2).
Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей двух последних турниров, которые проходили в Ухане в 2018 и 2019 годах, является Арина Соболенко.
- 13 октября 2024
-
13:53
-
13:50
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:25
-
13:24
-
13:18
-
12:51
-
12:48
-
12:37
-
12:22
-
12:20
-
12:20
-
12:07
-
11:47
-
11:31
-
11:17
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:50
-
10:38
-
10:30
-
10:23
-
10:21
-
10:14
-
10:00
-
09:42
-
09:39
-
09:37
-
09:32
-
09:23
-
09:04
-
07:30