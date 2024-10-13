Янник Синнер выиграл «Мастерс» в Шанхае, победив Новака Джоковича в финале
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Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер стал победителем турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В финале он обыграл четвёртую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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Новак Джокович
Н. Джокович
Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Синнер выполнил девять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Джоковича четыре эйса и ни одной двойной ошибки. Отметим, что серб не заработал брейк-пойнтов на подаче итальянца.
Этот титул стал 17-м в карьере 23-летнего Янника Синнера, четвёртым серии «Мастерс». Итальянец выиграл седьмой титул в 2024 году, в том числе два турнира «Большого шлема».
Комментарии
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