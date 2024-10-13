Соболенко стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA-1000 в 2024-м, обойдя Рыбакину

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в лидеры по количеству подач навылет на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году. В финальном матче «тысячника» в Ухане (Китай) против хозяйки корта Чжэн Циньвэнь она сделала 142-й эйс на соревнованиях WTA-1000 в этом сезоне, обойдя представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Топ-5 теннисисток по количеству эйсов на турнирах WTA-1000 в 2024 году:

Арина Соболенко (Беларусь) — 142. Елена Рыбакина (Казахстан) — 141. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 139. Наоми Осака (Япония) — 125. Кори Гауфф (США) — 122.

Арина Соболенко выиграла первый сет финала в Ухане у Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3. В эти минуты идёт вторая партия. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.