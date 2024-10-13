Соболенко стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA-1000 в 2024-м, обойдя Рыбакину
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в лидеры по количеству подач навылет на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году. В финальном матче «тысячника» в Ухане (Китай) против хозяйки корта Чжэн Циньвэнь она сделала 142-й эйс на соревнованиях WTA-1000 в этом сезоне, обойдя представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Топ-5 теннисисток по количеству эйсов на турнирах WTA-1000 в 2024 году:
- Арина Соболенко (Беларусь) — 142.
- Елена Рыбакина (Казахстан) — 141.
- Чжэн Циньвэнь (Китай) — 139.
- Наоми Осака (Япония) — 125.
- Кори Гауфф (США) — 122.
Арина Соболенко выиграла первый сет финала в Ухане у Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3. В эти минуты идёт вторая партия. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:15 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
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7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Комментарии
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