Янник Синнер сравнял счёт личных встреч с Новаком Джоковичем

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл турнир серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В финале он обыграл серба Новака Джоковича (7:6 (7:4), 6:3).

Эта победа стала для Синнера четвёртой над Джоковичем. Таким образом, итальянец сравнял счёт личных встреч теннисистов. Кроме того, Янник выиграл четыре из последних пяти матчей против 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Джоковича.

В 2023 году Синнер победил Джоковича на Итоговом турнире и в матче 1/2 финала Кубка Дэвиса. В этом сезоне Янник одержал победу над Новаком в полуфинале Australian Open и сегодня, 13 октября, на «Мастерсе» в Шанхае.