Янник Синнер сравнял счёт личных встреч с Новаком Джоковичем
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл турнир серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В финале он обыграл серба Новака Джоковича (7:6 (7:4), 6:3).
Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
Новак Джокович
Н. Джокович
Эта победа стала для Синнера четвёртой над Джоковичем. Таким образом, итальянец сравнял счёт личных встреч теннисистов. Кроме того, Янник выиграл четыре из последних пяти матчей против 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Джоковича.
В 2023 году Синнер победил Джоковича на Итоговом турнире и в матче 1/2 финала Кубка Дэвиса. В этом сезоне Янник одержал победу над Новаком в полуфинале Australian Open и сегодня, 13 октября, на «Мастерсе» в Шанхае.
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