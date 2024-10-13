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Янник Синнер выиграл второй «Мастерс» подряд

Янник Синнер выиграл второй «Мастерс» подряд
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Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер выиграл второй турнир серии «Мастерс» подряд. Сегодня, 13 октября, он победил на соревнованиях данной категории в Шанхае, в финале обыграв серба Новака Джоковича — 7:6 (7:4), 6:3.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В августе Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати (США). Там он в финале обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. В марте нынешнего года Янник победил на «Мастерсе» в Майами (США), в финале одолев болгарина Григора Димитрова.

Титул в Шанхае стал 17-м в карьере 23-летнего Янника Синнера, четвёртым серии «Мастерс». Итальянец выиграл седьмой трофей в 2024 году, в том числе два турнира «Большого шлема».

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