Новак Джокович — Роджеру Федереру: хотел бы, чтобы ты тоже был на корте и играл с нами

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к 20-кратному чемпиону мэйджоров швейцарцу Роджеру Федереру, который присутствовал на финале турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). 37-летний серб уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

«Приятно видеть здесь Роджера. Я не привык видеть тебя на трибунах. Я хотел бы, чтобы ты был здесь, на корте, играл с нами. Наверное, я впервые играю перед тобой. Это здорово. Карлос, Хуан Карлос тоже. Спасибо, что пришли и стали частью этого матча», — сказал Джокович на корте после финального матча.