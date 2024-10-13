Новак Джокович — Роджеру Федереру: хотел бы, чтобы ты тоже был на корте и играл с нами
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к 20-кратному чемпиону мэйджоров швейцарцу Роджеру Федереру, который присутствовал на финале турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). 37-летний серб уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6.
Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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Новак Джокович
Н. Джокович
«Приятно видеть здесь Роджера. Я не привык видеть тебя на трибунах. Я хотел бы, чтобы ты был здесь, на корте, играл с нами. Наверное, я впервые играю перед тобой. Это здорово. Карлос, Хуан Карлос тоже. Спасибо, что пришли и стали частью этого матча», — сказал Джокович на корте после финального матча.
Комментарии
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