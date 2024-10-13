Янник Синнер высказался о секрете успеха в матчах с Новаком Джоковичем
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос об успешной игре против 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Сегодня, 13 октября, он обыграл Джоковича (7:6 (7:4), 6:3) в финале турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай).
Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
Новак Джокович
Н. Джокович
— Вы выиграли четыре из последних пяти матчей у Новака. В чём секрет ваших побед?
— Трудно раскрыть вам секрет. У него нет слабых сторон. Ты должен постараться использовать то небольшое количество шансов, которые он тебе даёт. Их не так много на протяжении всего матча. И просто стараться верить в каждый момент. Он легенда нашего спорта. Играть против него очень тяжело. Я очень счастлив, — сказал Синнер на корте после финального матча.
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