«Знаю там пару парней». Новак Джокович обратился к Яннику Синнеру и его команде

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с победой на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В финале 37-летний серб уступил Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

«Поздравляю Янника. Он был сегодня слишком хорош, слишком силён, слишком быстр. У тебя невероятный год. Поздравляю и команду Янника. Молодцы, ребята. Я знаю там пару парней, знакомые лица. Отличная команда», — сказал Джокович на корте после финального матча.

Напомним, в сентябре Синнер начал сотрудничество с тренером по физподготовке Марио Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио. Ранее оба специалиста работали с Джоковичем.