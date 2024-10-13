«Знаю там пару парней». Новак Джокович обратился к Яннику Синнеру и его команде
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с победой на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В финале 37-летний серб уступил Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6.
Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
Новак Джокович
Н. Джокович
«Поздравляю Янника. Он был сегодня слишком хорош, слишком силён, слишком быстр. У тебя невероятный год. Поздравляю и команду Янника. Молодцы, ребята. Я знаю там пару парней, знакомые лица. Отличная команда», — сказал Джокович на корте после финального матча.
Напомним, в сентябре Синнер начал сотрудничество с тренером по физподготовке Марио Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио. Ранее оба специалиста работали с Джоковичем.
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