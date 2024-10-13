Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Ухане
Поделиться
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей хардового турнира категории WTA-1000 в китайском Ухане. В финальном матче она в трёх сетах обыграла седьмую в мировом рейтинге WTA китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 5:7, 6:3.
Ухань. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 12:15 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|3
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. Белоруска семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету её соперницы пять эйсов, восемь двойных ошибок и 5 выигранных брейк-пойнтов из 12.
Это 17-й титул Арины Соболенко на турнирах WTA и третий на «тысячнике» в Ухане. Она не потерпела ни одного поражения на соревнованиях в Ухане, проведя 17 матчей.
Комментарии
- 13 октября 2024
-
15:53
-
15:41
-
15:35
-
15:20
-
15:17
-
15:05
-
14:54
-
14:39
-
14:36
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:25
-
13:24
-
13:18
-
12:51
-
12:48
-
12:37
-
12:22
-
12:20
-
12:20
-
12:07
-
11:47
-
11:31
-
11:17
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:50