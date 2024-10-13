«Пытаюсь не отставать от легенд». Синнер — об именитых болельщиках на финале в Шанхае

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер после победы над четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (7:6 (7:4), 6:3) в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) обратился к присутствовавшим на матче Карлосу Алькарасу, Роджеру Федереру и Хуану-Карлосу Ферреро.

«Новак уже говорил, сколько у нас сегодня зрителей, а также о том, что они увидят трёх легенд (указывает на Федерера, Алькараса и Хуана-Карлоса Ферреро. — Прим. «Чемпионата»). Я играл сегодня против одной легенды. Теперь я вижу их повсюду. Просто пытаюсь не отставать от них», — сказал Синнер на корте после финального матча.