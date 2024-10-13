Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пытаюсь не отставать от легенд». Синнер — об именитых болельщиках на финале в Шанхае

«Пытаюсь не отставать от легенд». Синнер — об именитых болельщиках на финале в Шанхае
Комментарии

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер после победы над четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (7:6 (7:4), 6:3) в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) обратился к присутствовавшим на матче Карлосу Алькарасу, Роджеру Федереру и Хуану-Карлосу Ферреро.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Новак уже говорил, сколько у нас сегодня зрителей, а также о том, что они увидят трёх легенд (указывает на Федерера, Алькараса и Хуана-Карлоса Ферреро. — Прим. «Чемпионата»). Я играл сегодня против одной легенды. Теперь я вижу их повсюду. Просто пытаюсь не отставать от них», — сказал Синнер на корте после финального матча.

Материалы по теме
Янник Синнер обратился к Новаку Джоковичу после финала турнира в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android